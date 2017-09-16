В здании парламента Австрии обнаружили бюсты и портреты Гитлера

2017-09-16 18:01 | www.oxu.az | 5

В подвале здания австрийского парламента в Вене нашли два бюста Адольфа Гитлера, а также четыре картины и пару барельефов с его изображением.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает местная газета derStandard.

Как отмечает издание, артефакты были обнаружены в ходе реконструкции исторического здания, в котором в 1938 году размещалась резиденция рейхскомиссара по воссоединению Австрии с Третьим рейхом (аншлюс), а также база Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

Спикер Национального совета Австрии Дорис Бурес заявила, что эта находка «подчеркивает важность полного анализа истории здания парламента». Она напомнила, что в 2015 году историкам было поручено разобраться в том, что происходило с сооружением в 1933-1945-х годах. По результатам их исследований, заметила Бурес, предстоит решить, где и как хранить нацистские реликвии. Итоги работы ученых представят весной 2018-го.

Реконструкция здания австрийского парламента началась в 2015-м. Оно было построено в 1874-1883 годах рядом с дворцом Хофбург в центре Вены. Во время Второй мировой войны было сильно разрушено, однако по большей части восстановлено в 1955-1956 годах. Площадь здания составляет 13,5 тысячи квадратных метров, в нем более ста комнат.

С.Б.

