Глава Пентагона заявил о готовности США защищать Японию от провокаций КНДР

2017-09-16 18:33 | www.trend.az | 8

Министр обороны США Джеймс Мэттис заверил в телефонном разговоре японского коллегу Ицунори Онодэру в готовности Вашингтона защищать Японию от провокаций со стороны КНДР, сообщил в субботу официальный представитель Пентагона Роберт Мэннинг, передает РИА Новости.



"Министр обороны заверил японского коллегу в непоколебимой приверженности США обороне Японии и обеспечению безопасности в регионе", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Мэннинга по поводу телефонного разговора глав военных ведомств двух стран.

Как отмечается в сообщении, "Мэттис и Онодэра согласились с тем, что провокационные действия КНДР делают необходимой более четкую демонстрацию единого фронта со стороны США, Японии и Южной Кореи". Также отмечается, что оба министра отметили важность военного сотрудничества между тремя странами.

Совет Безопасности ООН принял в августе и сентябре две резолюции, существенно ужесточающие санкции против КНДР. Эти резолюции стали ответом на продолжающиеся ракетные и ядерные испытания КНДР.

В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание.