Россия является для Туркменистана стратегическим партнером - президент

2017-09-16 18:35 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул особый характер отношений с Россией, которая всегда была и будет стратегическим партнёром Туркменистана, сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Об этом было заявлено в субботу на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Российская делегация примет участие завтра в торжественной церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Собеседники обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Было констатирован высокий уровень межгосударственного диалога и наличие большого потенциала для дальнейшей его интенсификации", - сказано в информации. Отмечалась роль межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в

укреплении торгово-экономических связей.

Россия видит в Туркменистане надежного стратегического партнёра, играющего огромную позитивную роль в обеспечении стабильности в Центральной Азии, сказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации России подчеркнула, что миротворческая политика независимого постоянно нейтрального Туркменистана, выступающего генератором важных международных инициатив, нацеленных на укрепление безопасности и социально-экономический прогресс, снискала стране высокий международный авторитет среди всех членов Сообщества

Наций.

Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями.

С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь".

В то же время российский Газпром - традиционный торговый партнер в 2016 году прекратил закупки туркменского газа.

Между двумя странами подписано более 100 соглашений, охватывающих все сферы взаимодействия. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)