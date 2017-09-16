Иракские военные освободили город на границе с Сирией от террористов

2017-09-16 19:01 | www.trend.az | 4

Иракские военные освободили от группировки ИГ в ходе операции на границе с Сирией город Акашат и выезд на международное шоссе, передает РИА Новости со ссылкой на заявление армии.



Ранее в субботу иракское командование заявило о начале операции в западной провинции Анбар на границе с Сирией. К северо-востоку от города Акашат находится крупный оплот террористов ИГ город Эль-Каим.

"Силы армии, народного и племенного ополчения и тактический полк полиции провинции Анбар освободили город Акашат полностью", - говорится в сообщении на странице командования в Facebook.

Военные отметили, что также разблокирована дорога, соединяющая Акашат с международным шоссе. Операции по зачистке в районе продолжаются.