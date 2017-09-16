«Газпром» увеличил поставки газа в Турцию

2017-09-16 20:06 | www.apa.az | 6

«Газпром» с 1 января по 15 сентября, по предварительным данным, увеличил экспорт газа в Турцию на 22,8%, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, с 1 января по 15 сентября 2017 года увеличились поставки российского газа в Турцию — на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Также в компании отметили рост поставок газа в этот период на Юг и Юго-Восток Европы. Так, в Венгрию поставки газа увеличились на 25,2%, в Сербию — на 34,6%, а в Грецию — на 17,7%.