Госдеп сократит свой бюджет на $10 млрд

2017-09-16 20:53 | www.apa.az | 4

Госдепартамент США намерен сократить свой бюджет на $10 млрд в течение пяти лет в рамках реорганизации, которую начал глава ведомства Рекс Тиллерсон.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, об этом сообщает CBS со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным телеканала, целью реорганизации является решение семи основных задач, включая, в частности, упорядочивание политики, рационализацию работы подразделений, извлечение максимальной выгоды из оказания помощи иностранным государствам и модернизацию компьютерных систем и программного обеспечения.

Отмечается, что для реализации оптимизации Тиллерсону предстоит провести переговоры и получить одобрение конгресса и административно-бюджетного управления Белого дома. Некоторые инициативы также потребуют изменения законодательства.

29 апреля Тиллерсон предложил сократить 2,3 тыс. сотрудников Государственного департамента США, чтобы сэкономить 26% бюджета.