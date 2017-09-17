В Турции задержали 74 иностранцев за причастность к ИГ

2017-09-17 00:41 | www.apa.az | 5

Турецкие силы безопасности провели в Стамбуле антитеррористическую операцию, в ходе которой было задержано 74 человека, в том числе 73 иностранца, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержанные иностранцы переданы в органы миграционной службы для их последующего выдворения из страны. Об их гражданстве не сообщается.