Совбез ООН обсудит распространение оружия массового поражения 21 сентября

2017-09-17 01:47 | www.trend.az | 5

Совет безопасности ООН 21 сентября по инициативе США проведет заседание высокого уровня по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ООН.



Заседание СБ по борьбе с распространением оружия массового уничтожения пройдет во время сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ожидается, что СБ ООН рассмотрит ход выполнения соответствующих резолюций Совета, меры по его улучшению, а также практические шаги по воздействию на государства, нарушающие данные решения", - сообщил собеседник агентства.

Встреча состоится, ориентировочно, в 15.30 по нью-йоркскому времени.