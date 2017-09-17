Задержанной в Мосуле немецкой школьнице грозит смертная казнь

2017-09-17 02:42 | www.apa.az | 5

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что 16-летняя немецкая девочка Линда В., задержанная ранее в Мосуле, находится в тюрьме Багдада, ее дальнейшую судьбу определит иракский суд.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Абади рассказал, что иракскому суду предстоит решить, выносить ли ей смертный приговор. "Знаете, согласно некоторым законодательствам, подростки несут ответственность за свои действия, особенно если речь идет о преступной деятельности, а именно – об убийстве невинных людей", — цитирует агентство иракского премьера.

По данным СМИ, иракские военные во время освобождения Мосула задержали около 20 исламисток из разных стран. Среди прочего, генпрокуратура ФРГ ведет расследование и в отношении 16-летней Линды В. из федеральной земли Саксония. Школьница пропала летом 2016 года почти сразу после того, как приняла ислам. Ее родители объявили дочь в розыск. Позднее стало известно, что дело о пропаже Линды В., закрытое несколько недель назад, будет открыто в связи с вновь появившимися фактами. По словам представителя прокуратуры, школьница была опознана, в настоящее время ей оказывается консульская помощь.

Ранее Генеральная прокуратура в иракском Багдаде открыла расследование в отношении четырех гражданок Германии, задержанных в Мосуле, которые, предположительно, примкнули к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Генеральная прокуратура ФРГ также заявила, что ведет расследование в отношении четырех гражданок Германии, задержанных в Мосуле.