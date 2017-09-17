МИД Турции вызвал посла ФРГ

2017-09-17 04:29 | www.apa.az | 4

Посол Германии в Анкаре был вызван в МИД в связи с акцией запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая прошла в немецком Кельне. Как передает АПА , об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства в субботу.

"Решительно осуждаем разрешение, выданное немецкими властями на организацию ответвлением РПК мероприятия в Кельне 16 сентября и на пропаганду терроризма.

Сегодня в наше министерство был вызван посол ФРГ, которому была высказана наша резкая реакция. Власти ФРГ закрыли глаза на то, что во время мероприятия, организованного под видом фестиваля, несмотря на несоответствие законодательству ФРГ, были использованы символика РПК, развернуты плакаты с портретами ее главаря (Абдуллаха) Оджалана, а один из ее действующих лидеров выступил с восхвалением терроризма", — говорится в заявлении.

Как отметил МИД Турции, это уже второе подобное мероприятие, устроенное после того, как немецкие уполномоченные органы выступали с заявлениями о том, что не разрешат их проведение. "Такие двойные стандарты в борьбе с терроризмом, которые демонстрирует Германия, внушает беспокойство в плане глобальной борьбы с терроризмом. Мы приглашаем Германию к принципу всесторонней борьбы с ним", — говорится в документе.