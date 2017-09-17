Сторонники Трампа провели митинг в центре Вашингтона

2017-09-17 05:05 | www.trend.az | 4

Сотни сторонников президента США Дональда Трампа провели в субботу в центре столицы митинг под названием "Мать всех демонстраций", передает ТАСС. Об этом сообщил один из организаторов акции Джордж Грэм.

"Наша демонстрация не столько протрамповская, сколько направлена на поддержку проамериканских ценностей и культуры, мы пригласили сюда патриотов своей страны из числа выходцев из Азии, Латинской Америки, а также афроамериканцев", - отметил он. Грэм добавил, что рассчитывал на 1 тыс. митингующих, но к Монументу Джорджа Вашингтона пришло около 500 человек. По словам организатора, на акции запрещена символика Конфедерации.

Демонстранты с американскими флагами обошли главный вашингтонский бульвар - так называемый Национальный молл - и вернулись к монументу, где устроили концерт. Митингующие выкрикивали лозунги в поддержку президента и его политических программ, первой поправки конституции США (гарантирующей свободу вероисповедания, слова и собраний - прим. ТАСС) и против нелегальной миграции. По словам организаторов, собравшиеся выступают против сторонников идеи превосходства белой расы, местных антифашистских движений и либералов.