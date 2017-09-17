США обвинили Россию в ударе по бойцам сирийской оппозиции

2017-09-17 05:16 | www.apa.az | 8

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" обвинила в субботу РФ в нанесении удара по позициям "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Примерно в 12.30 ночи по Гринвичу 16 сентября российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении коалиции.

Ранее курдский источник заявил РИА Новости, что шесть бойцов арабско-курдских отрядов "Сирийские демократические силы" (SDF), пострадали при ударе сирийских правительственных ВВС.

Комментариями сирийских ВС РИА Новости пока не располагает.

В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки.