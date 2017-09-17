французская полиция предупредила об угрозе терактов в Европе

2017-09-17 06:55 | www.trend.az | 7

Генеральное управление национальной полиции Франции предупредило об опасности терактов на железных дорогах по всей Европе, а также о планах террористов организовать серию лесных пожаров и отравить продукты питания, передает РИА Новости.

Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на секретный документ ведомства, оказавшийся в ее распоряжении.



Семистраничный отчет управления, по данным издания, был подготовлен в начале сентября. "Особое внимание необходимо уделить появлению любой информации, связанной с проникновением или попыткой саботажа на территории, отведенной для движения поездов", - цитирует Parisien текст документа.

В отчете говорится, что вероятность совершения терактов во Франции "остается очень высокой", и поэтому французские правоохранители планируют пересмотреть антитеррористический план с учетом новых реалий.