Kurşun yağdırdı: 1 ölü

2017-09-17 07:05 | www.trend.az | 2

Malatyada 24 yaşındaki Yusuf Tay, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada A.B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Hidayet Mahallesi’nde bugün saat 22.00 sıralarında A.B. ile Yusuf Tay arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.B., yanındaki tabancasını çekip, Yusuf Taya kurşun yağdırdı. Tay, kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Tay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yusuf Tay’ın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayın ardından kaçan A.B. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Hürriyet