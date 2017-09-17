В Шеки 18-летний юноша ранил ножом мужчину старше себя на 18 лет

2017-09-17 07:57 | www.apa.az | 4

В Шеки 18-летний юноша на почве бытового спора нанес ножевые ранения мужчине старше на 18 лет.

Как сообщает АПА, житель города Этибар Надир оглу Абдурахманов 1981 г.р. поступил в больницу с резано-колотой раной правого плеча. Ему была оказана помощь, пациент выписан на амбулаторное лечение.

По сообщению полиции, ранение пострадавшему на почве бытового спора нанес его знакомый Айхан Заур оглу Керимли 1999 г.р. После инцидента последний сбежал с места происшествия, но впоследствии был задержан полицией.

По факту ведется расследование.