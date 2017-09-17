Сирийская армия отбила у ИГ два района в Дейр-эз-Зоре

2017-09-17 08:05 | www.trend.az | 3

Правительственные войска Сирии и союзные силы освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" районы Мариия и Хувейджат Мариия на юго-востоке Дейр-эз-Зора, передает РИА Новости. Об этом сообщил РИА Новости источник в штабе по освобождению города.

"Армия вышла к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия. С восточной стороны боевики отброшены от авиабазы более чем на пять километров", - рассказал собеседник агентства.



По словам источника, террористы бежали в сторону города Маядин, а часть перешла Евфрат, укрывшись в северной части Дейр-эз-Зора.

В субботу источник РИА Новости сообщил о том, что в Дейр-эз-Зоре сложили оружие несколько боевиков ИГ. По его мнению, это говорит о том, что террористы в городе не смогут долго оказывать сопротивление.

В настоящее время правительственные силы при поддержке ВКС ведут наступление в окрестностях города. Военным удалось отбросить боевиков на пять-семь километров на восток от городской черты, за реку Евфрат.