На реке Обь перевернулась лодка с людьми

2017-09-17 09:20 | www.trend.az | 4

Лодка "Казанка" с пятью пассажирами на борту перевернулась на реке Обь под Томском, три человека, по предварительным данным, утонули, передает РИА Новости со ссылкой на сайт ГУМЧС России по Томской области.

По данным ведомства, лодка перевернулась в субботу в районе острова Тягаловский, который находится в 32 километрах ниже по течению от города Колпашево.

"Два человека были спасены местным населением, три человека, предположительно, утонули. Проводятся поисковые мероприятия, обследование русла реки и береговой линии 3 километров ниже по течению от места происшествия результатов не дали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках участвуют 24 человека, 6 единиц техники, в том числе 4 плавсредства.