Сирийская армия отбила у ИГИЛ два района в Дейр-эз-Зоре

2017-09-17 09:30 | www.oxu.az | 5

Правительственные войска Сирии и союзные силы освободили от боевиков террористической группировки ИГИЛ районы Мариия и Хувейджат Мариия на юго-востоке Дейр-эз-Зора

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости источник в штабе по освобождению города.

«Армия вышла к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия. С восточной стороны боевики отброшены от авиабазы более чем на пять километров», - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, террористы бежали в сторону города Маядин, а часть перешла Евфрат, укрывшись в северной части Дейр-эз-Зора.

В субботу источник сообщил о том, что в Дейр-эз-Зоре сложили оружие несколько боевиков ИГИЛ. По его мнению, это говорит о том, что террористы в городе не смогут долго оказывать сопротивление.

A.M.