Соперники Карабаха одержали победы – ВИДЕО

2017-09-17 09:52 | www.oxu.az | 7

Соперники азербайджанского «Карабаха» по группе C Лиги чемпионов по футболу – итальянская «Рома» и испанский «Атлетико» – провели очередные матчи в своих национальных чемпионатах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, «Рома» в 4-м туре Серии А разгромила на своем поле «Верону» со счетом 3:0.

«Атлетико» в 4-м туре Ла Лиги обыграл дома «Малагу» – 1:0.

На данный момент, римляне с 6-ю очками идут на 7-м месте, а мадридский клуб с 8-ю очками – на 3-м.

A.M.