ХАМАС распускает правительство в Газе и готовится к межпалестинским переговорам

2017-09-17 10:02 | www.apa.az | 10

Контролирующее сектор Газа палестинское движение ХАМАС объявило о начале подготовки к переговорам с противоборствующим движением ФАТХ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Исламского движения сопротивления.

Как передает АПА со ссылкой на Анадолу, в нем, в частности, отмечается готовность “распустить управляющую администрацию, разрешить правительству национального единства выполнять свои полномочия в прибрежном анклаве, провести всеобщие выборы и начать подготовку к прямым переговорам с ФАТХ”.

На минувшей неделе в Каире прошли переговоры контролирующих сектор Газа исламистов с представителями египетского руководства, в том числе шефом Управления общей разведки АРЕ Халедом Фаузи, которые были посвящены обсуждению перспектив межпалестинского урегулирования. В конце недели в египетскую столицу прибыла делегация палестинского движения ФАТХ.

Руководство ХАМАС выразило готовность без промедления организовать в столице Египта встречу с ФАТХ с целью заключения двустороннего соглашения и выработки механизмов его исполнения и выполнить требования фатховцев, среди которых - незамедлительный роспуск административного комитета, управляющего Газой, активизация деятельности правительства национального согласия в секторе и проведение парламентских и президентских выборов. Исламисты также предложили провести в Каире расширенную конференцию всех палестинских фракций, на которой будет сформировано правительство национального единства, имеющее полномочия как в Газе, так и на Западном берегу реки Иордан.

После силового захвата ХАМАС сектора в июле 2007 года палестинская автономия оказалась расколотой на две части - на прибрежный анклав под руководством исламистов и Западный берег во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса. С тех пор отношения между враждующими фракциями оставались крайне напряженными, а все попытки примирить их на протяжении последних лет не принесли ощутимых результатов.

В апреле 2014 года ХАМАС и ФАТХ удалось договориться о новых принципах национального примирения. Сформированный после этого кабинет нацсогласия принес присягу, однако позднее из-за вновь возникших разногласий между двумя движениями он так и не смог приступить к работе в Газе в полном объеме.