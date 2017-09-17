Стартовал «Гянджинский марафон-2017»

2017-09-17 10:17 | www.oxu.az | 7

Сегодня в Гяндже стартует «Гянджинский марафон-2017», который организован по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, марафон стартует от «Zəfər Tağı» («Триумфальная арка») в Гяндже, и, охватив 17-километровую дистанцию, продолжится по проспектам Низами Гянджеви, Гейдара Алиева, улице Джавад хана, бульвару «Гянджачай», проспекту Шаха Исмаила Хатаи до паркового комплекса Гейдара Алиева.

Проект нацелен на поддержку развития спорта в регионах, пропаганду здорового образа жизни, а также идей солидарности во имя благородных целей среди людей различного возраста в отдельных регионах Азербайджана.

Поскольку участие в проводимом в регионе первом марафоне будет оплачено Общественным объединением регионального развития Фонда Гейдара Алиева, то физические лица и корпоративные участники оплату за участие не вносят.

Награды в «Гянджинском марафоне-2017» предусмотрены в двух категориях. Мужчины и женщины, участвующие в марафоне, будут бороться за первые три места. Обладатели первого места получат 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, третьего места - 1000 манатов, также участникам будут вручены подарки, медали и сертификаты.

A.M.