В Черногории вратаря футбольного клуба застрелили во время тренировки

2017-09-17 10:25 | www.oxu.az | 7
Вратарь выступающего в первой лиге Черногории футбольного клуба «Бокель» Горан Ленац скончался в результате стрельбы на поле.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает радио Skalaradio.
По информации, голкипер получил ранение во время тренировки.
Преступник выбежал на поле и открыл огонь. Уточняется, что он сделал несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать прохожих. Врачи попытались спасти жизнь 33-летнему спортсмену, однако он умер в больнице.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу в городе Котор. Устанавливаются обстоятельства нападения на вратаря.
A.M.