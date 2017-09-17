Пеле был замечен в инвалидной коляске в аэропорту Нью-Йорка – ФОТО

2017-09-17 10:45 | www.oxu.az | 5

Легендарный бразильский нападающий Пеле был замечен в инвалидной коляске в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Пеле раздавал автографы и подписывал памятные вещи для нескольких поклонников по прибытии в Нью-Йорк.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Почти год назад 76-летний Пеле начал использовать при ходьбе трость. В 2015-м он перенес операцию на бедре.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) официально признан лучшим футболистом ХХ века. Это звание ему присуждено футбольной комиссией ФИФА. Международный олимпийский комитет назвал его лучшим спортсменом ХХ века. Бразилец остаётся рекордсменом по числу побед на мундиалях — он трижды чемпион мира.

A.M.