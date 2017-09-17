Над церемонией открытия Азиатских игр работает группа из 39 стран

2017-09-17 11:26 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Над подготовкой и проведением церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде работает команда из 742 человека из 39 стран мира. Об этом на пресс-конференции в преддверии открытия Азиады сказал креативный директор компании «Balich Worldwide Shows» Франсиско Негрин в воскресенье в Ашхабаде.

Компания-организатор назвала церемонию открытия "Дух Туркменистана" и постарается создать новый уровень восприятия страны для международной аудитории, сказал Негрин.

В церемонии будет задействовано более 7 тысяч деятелей искусства, из которых более 2000 это профессиональные танцоры, музыканты и исполнители. Кроме того, на открытии в новом Олимпийском стадионе, вмещающем 45 тысяч зрителей, будут работать 5475 волонтеров, 54 ребенка. Некоторые выступления будут сопровождать известные на весь мир ахалтекинские кони, верблюды.

Председатель компании «Balich Worldwide Shows» Марко Балич скакзал, что церемония открытия Азиады может быть самой большой постановкой, которую когда-либо организовывала эта компания. "Около 2,5 часов художественного воплощения, около 7500 исполнителей, 200 музыкантов и 100 животных, 75 000 костюмов, подготовленных для выступлений, и очень много других элементов – все это для большинства сторонних наблюдателей покажется невероятным зрелищем", - сказал Балич.

(Автор: Эльчин Гусейнов)