Правозащитники предупредили о рисках для беженцев рохинджа в Бангладеш

2017-09-17 11:54 | www.apa.az | 5

Благотворительный фонд Save the Children предупреждает о возможности гибели беженцев рохинджа в Бангладеш из-за нехватки продовольствий, укрытия и воды.

Как передает АПА, об этом говорится на сайте организации.

Ранее Международная организация по миграции (МОМ) сообщала, что общее количество беженцев рохинджа из Мьянмы в Бангладеш за период с 25 августа по 15 сентября составило 409 тысяч человек.

‘Масштабы притока рохинджа, прибывающих в (город) Кокс-Базар — беспрецедентны, и это увеличивает нагрузку на принимающие общины и гуманитарные учреждения, в частности, если учесть, что в Бангладеш уже было более 380 тысяч перемещенных лиц рохинджа до этих последних трех недель”, — заявил руководитель представительства фонда в Бангладеш Марк Пирс.

По его словам, многие прибывают в страну “голодными, истощенными и без еды или воды, оставив свои дома из страха за свои жизни”. “Я особо обеспокоен тем, что спрос на продовольствие, приют, воду и базовые средства гигиены не удовлетворяется из-за огромного числа нуждающихся людей. Если семьи не могут удовлетворить свои основные потребности, страдания ухудшатся и могут погибнуть люди”, — отметил он.

По словам Пирса, правительство страны уже приняло более 750 тысяч беженцев рохинджа, включая тех, кто прибыл в страну до начала кризиса. “Согласно данным ООН, это число может превысить один миллион к концу года, если приток продолжится, включая около 600 тысяч детей”, — подчеркнул Пирс.