Определились победители “Гянджинского марафона -2017” - ОБНОВЛЕНО

2017-09-17 12:40 | www.apa.az | 4

Определились победители “Гянджинского марафона -2017”, проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева и под лозунгами “Создай историю благодаря своей волей”, “Будь на марафоне с нами”.

Как сообщает АПА, первое место занял гражданин Турции Узеир Сойлемез, второе- гражданин Исламской Республики Иран Мухаммад Джафар Муради, а третье- гражданин Грузии Тимураз Баикеев.

Среди женщин первой финишную ленту пересекла гражданка Украины Валентина Полтавская. На втором месте азербайджанка Анна Юсубова, а на третьем – гражданка Великобритании Наташа Петерсен.

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17 сентября “Гянджинский Марафон -2017”, проводимый по инициативе Фонда Гейдара Алиева и под лозунгами “Создай историю благодаря своей воле”, «Будь на марафоне с нами», стартовал от Триумфальной арки в парковом комплексе Гейдара Алиева.

Как сообщает АПА, древняя Гянджа стала первым городом среди регионов, принимающим марафон под лозунгами “Создай историю благодаря своей волей”, “Будь на марафоне с нами”.

Протяженность начавшегося в 10:00 марафона составляет 17 километров. В марафоне, который завершится в парковом комплексе Гейдара Алиева, приняли участие атлеты, политики, известные личности, деятели искусства, представители общественности и студенты. Наряду с жителями регионов нашей республики, в марафоне приняли участие граждане ряда стран.

Проект преследует цель поддержки развитию спорта в регионах, пропаганды здорового образа жизни, а также солидарности во имя благородных инициатив среди людей различного возраста.

“Гянджинский марафон -2017” организован при поддержке Общественного объединения регионального развития (ООРР) Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Гянджи.

Марафон стартовал от Триумфальной арки, пройдет через проспект Низами Гянджеви, проспект Гейдара Алиева, улицу Джавад хана, бульвар «Гянджачай», проспект Шаха Исмаила Хатаи и завершится в парковом комплексе Гейдара Алиева, составив таким образом 17 километров протяженности.

Так как средства на проведение первого регионального марафона были выделены Общественным объединением регионального развития Фонда Гейдара Алиева, физические лица и корпоративные участники не платили за участие.