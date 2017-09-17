Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти

2017-09-17 12:49 | www.apa.az | 7

Лидер партии “Движение новых сил”, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении предъявить на митинге в Киеве список требований по реформе власти.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом написал он на своей странице в Facebook.

“Мы решили присоединиться к инициативе общественных активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона”, - написал он на своей странице в Facebook.

“Остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17-го числа”, - уточнил Саакашвили.

Ранее бывший президент Грузии заявил, что намерен во вторник (19 сентября) добиться предоставления ему возможности выступить в Верховной раде.

Экс-президент Грузии, против которого на родине выдвинут ряд обвинений в совершении уголовных преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти. Президент Украины Петр Порошенко 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, лишил его гражданства. Таким образом въезд в страну легальным способом для него стал невозможным.

Однако 10 сентября Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска “Шегини” на границе с Польшей и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины.

Полиция Львова, куда Саакашвили позднее прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет. В среду, 13 сентября, полиция возбудила третье дело по данному факту, на этот раз по статье “Хулиганство”.

В тоже время, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Саакашвили не будет арестован на Украине по делу, связанному с прорывом через границу. “Саакашвили не будет арестован по этому делу”, - заверил генпрокурор. Также Луценко пообещал, что экс-глава Одесской области не будет депортирован в Грузию, пока не будут урегулированы все связанные с ним юридические вопросы на Украине.