В Афганистане на рынке прогремел взрыв

2017-09-17 12:54 | www.trend.az | 8

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 14 получили ранения в результате взрыва на рынке в афганском городе Хост, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По информации телеканала, взрыв произошел в подземной части рынка Хамам. Глава департамента здравоохранения города Хабиб Шах Ансари заявил о четырех жертвах и 14 раненых. Он также добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.