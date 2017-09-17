В ресторане в Баварии произошла стрельба

2017-09-17 13:14 | www.apa.az | 7

Баварская полиция задержала в городе Траунройт (Traunreut) мужчину, который подозревается в стрельбе в ресторане, в результате которой два человека скончались, еще двое тяжело ранены.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье представитель правоохранительного ведомства.

“Мы находимся в самом начале следствия”, — заявил полицейский, отказавшись назвать причины инцидента. По предварительным данным, убийца пришел в ресторан в субботу около 22.30, он был вооружен и открыл огонь, в результате стрельбы двое мужчин погибли на месте. Тяжело ранены две женщины, но их состояние стабильно, сообщил представитель полиции.

Жители домов рядом с рестораном услышали выстрелы и вызвали полицию. Предполагаемый преступник был задержан недалеко от места ЧП в результате спецоперации, к которой был привлечен полицейский вертолет. Следствие ведет прокуратура Траунройта и уголовная полиция.