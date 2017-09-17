"Церемония" с Фахраддином Манафовым и Мехрибан Зяки – грандиозная премьера в Баку (ФОТО)

2017-09-17 13:41 | www.trend.az | 4

Никогда не знаешь точно, куда идешь — это выясняется лишь впоследствии.

(Эжен Ионеско)

БАКУ /Trend Life/ - Можно ли быть готовым к смерти? Как примириться с неизбежным? Каков он, тот мир? Об этом и многом другом говорили и размышляли на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку.

В театре состоялась долгожданная премьера постановки "Церемония" по пьесе Эжена Ионеско, одного из основоположников эстетического течения абсурдизма (театра абсурда), признанного классика театрального авангарда XX века.

Почему спектакль долгожданный? Во-первых, театр открыл новый, 97-й, сезон, во-вторых на сцене превосходный актерский ансамбль, в-третьих, спектакль поставил молодой и перспективный режиссер – выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства Аршад Алекперов. И потом, в абсурдистских, в отличие от логичных пьес обычной драматургии, автор передает читателю и зрителю свое ощущение какой-либо проблемы, постоянно нарушая логику, поэтому зритель, привыкший к обычному театру, оказывается сбит с толку и испытывает дискомфорт, что и является целью "нелогичного" театра, нацеленного на то, чтобы зритель избавился от шаблонов в своем восприятии и взглянул на свою жизнь по-новому.

"Церемония" - спектакль о том, как Король (народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов) умирает вместе с государством, стены его замка разрушаются, государственные границы сжимаются, подданные убегают из страны, или умирают от неизлечимой болезни, войны проиграны, армия парализована.

Королю сообщают, что он умрет, не через год, не через месяц, не через неделю, не завтра, а через полтора часа, в конце спектакля… Он не верит, не хочет уходить, молит о спасении: "Меня должны были предупредить…. Я не хочу умирать. И не захочу. Пусть меня спасают, если я не могу сделать это сам". Но его уход неизбежен, как всех людей на земле.

Самую трудную миссию берет на себя первая супруга Короля, Маргарита (заслуженная артистка Мехрибан Зяки), только она осмеливается сказать его Величеству правду, правду без лицемерия, такой какая она есть: "Все люди знают, что умрут, но забывают об этом. Но он - король! Он не имеет права забыть. Его долг - смотреть вперед, точно рассчитывать все этапы пути. И видеть его конец". Маргарита - надменна, властна, амбициозна, ее жестокость "вырывает" и зрителей, и героев пьесы из мира мечтаний в реальность.

Вторая супруга Короля, Мария (Мария Дубовицкая) полная противоположность Маргарите, она молода, сентиментальна. Мария думает, что любовь, может совершить невозможное, верит, что все еще можно изменить, исправить, спасти.

В постановке есть еще несколько персонажей: Джульетта, она же служанка, сиделка (Хаджар Агаева), Доктор, он же хирург, палач, астролог (Олег Амирбеков) и Страж (Натиг Гусейнов). У каждого из них своя роль – Джульетта убеждает умирающего Короля, что она плохо живет, несмотря на то, что каждый день видит свет, пусть он и тусклый. Доктор – уже отрекся от Короля, и служит Королеве, он также как и Маргарита где-то безжалостен, где-то циничен. На примере Стража, который не слышит приказы своего государя, мы видим, как Король теряет силы.

"Церемония" – это момент перехода от жизни к смерти, отрицание, борьба, смирение… Мы знаем о смерти, боимся о ней думать, встречаемся с ней в тишине, затаив дыхание.

Декорации спектакля на первый взгляд просты, но в тоже время символичны. Белая стена с огромной трещиной – разрушенное государство, за трапезным столом проходят все этапы церемонии, двери, в которые так не решается зайти Король – переход в другой мир…

Отметим, что в спектакле звучит живая музыка в исполнении студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Музыка звучит и до начала спектакля, и в антракте, и во время. Она придает непередаваемый отзвук всему, что происходит на сцене в течение этих нескольких часов.

Спектакль был встречен зрителями оглушительными аплодисментами. Публика долго не отпускала актеров со сцены, овации и крики "Браво" не утихали.

(Автор: Джани Бабаева)