Румыния предлагает Азербайджану новые проекты в энергосфере

2017-09-17 13:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Румыния предлагает Азербайджану новые проекты по энергосотрудничеству и ожидает расширения деятельности азербайджанской госкомпании SOCAR в стране.

"Правительство Румынии считает, что деятельность SOCAR в этой стране не должно ограничиваться автозаправочными станциями и предлагает азербайджанской стороне рассмотреть возможность участия и в других проектах, в частности в сферах нефтепереработки, нефтехимии, разведки энергоресурсов, создания станций для заправки сжиженным природным газом и т.д.", - сказал в интервью Trend посол Азербайджана в Румынии Фарид Абдинбеков.

По словам дипломата, в настоящее время SOCAR Petrolium SA осуществляет в этой стране масштабные проекты. "В результате деятельности компании энергетическое сотрудничество между нашими странами значительно изменилось. В настоящее время под брендом SOCAR в Румынии насчитывается 37 автозаправочных станций, в которых работают около 500 человек", - сказал Абдинбеков.

"Сегодня продолжается реализация конкретных мер в рамках двусторонних документов, подписанных между Азербайджаном и Румынией в области энергетики, в частности по транспортировке азербайджанских энергоносителей в Румынию. Мы внимательно следим за энергетической политикой, проводимой Румынией в Черноморском регионе, и регулярно направляем аналитическую информацию в соответствующие структуры Азербайджана. В целом процессы, происходящие в восточноевропейском регионе, и напряженность, наблюдаемая между Европейским союзом и Россией, привели к кризису в энергетическом секторе. В этой связи румынская сторона стремится использовать альтернативные источники энергии для полного обеспечения потребностей своей страны. Согласно данным на конец 2016 года, Румыния в состоянии полностью обеспечить свои потребности в природном газе", - сказал дипломат.

По его словам, в результате деятельности SOCAR Petrolium SA в Румынии энергетическое сотрудничество между странами расширяется, в то же время румынские компании активно участвуют в реализации энергопроектов в Азербайджане.

"Румынская компания Transgaz, которая занимается добычей и транспортировкой газа, и азербайджанская SOCAR договорились укрепить сотрудничество в области энергетики. Мы надеемся, что в будущем эти отношения будут продолжены на основе конкретных проектов", - сказал дипломат.

Отметим, что ранее между компаниями был подписан меморандум о взаимопонимании.

Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и Transgaz предусматривает укрепление сотрудничества в области транспортировки газа, исследование возможностей использования потенциала Румынии в области транзита и распределения газа за счет его поставок из Азербайджана, Каспийского региона и других перспективных направлений, совместное изучение возможностей сотрудничества в области поставок и трейдинга природного газа и СПГ на румынском рынке на основе долгосрочных соглашений и спотовых торгов, в том числе в рамках проекта AGRI (интерконнектор Азербайджан-Грузия-Румыния). Меморандум также даст возможность углубить сотрудничество между компаниями двух стран и расширить их деятельность на газовом рынке Юго-Восточной Европы и Балкан.

По словам дипломата, также предпринимаются усилия по определению будущей судьбы проекта создания системы газопроводов AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romanian Interconnector) и его финансированию.

Он напомнил, что в июне 2015 года в Бухаресте состоялось совещание министров энергетики стран-участниц проекта AGRI, которые обсудили позицию стран-участниц, окончательные результаты технико-экономического обоснования проекта и возможности финансирования, и предложили включить его в список проектов общих интересов ЕС для финансирования. Министры приняли также совместную декларацию, в которой поддержали разработку проекта AGRI в качестве дополнительного компонента "Южного газового коридора", что в значительной степени способствует энергетической безопасности Европы.

"Хотя проект AGRI не включен в список общих интересов Европейского союза, но предпринимаются усилия по определению его будущего и финансированию", - сказал Абдинбеков.

Проект AGRI предполагает транспортировку азербайджанского газа по газопроводам на черноморское побережье Грузии, где этот газ будет сжижаться на специальном терминале, после чего танкерами поставляться на терминал в румынском порту Констанца.

Далее он будет приводиться в газообразное состояние и по имеющейся на территории страны газовой инфраструктуре направляться на удовлетворение потребностей Румынии и других европейских стран. Участниками проекта AGRI являются госкомпания SOCAR, Корпорация нефти и газа Грузии, а также компании MVM (Венгрия) и Romgaz (Румыния). В феврале 2011 года стороны создали СП для реализации проекта - SC AGRI LNG Project Company SRL.

(Автор: Себа Агаева)