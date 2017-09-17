Главы Туркменистана и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества

2017-09-17 14:11 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился в воскресенье с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, прибывшим в страну для участия в масштабных торжествах в честь открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, говорится в сообщении туркменского правительства.

Бердымухамедов подчеркнул, что двусторонние отношения между двумя странами динамично развиваются. Это является хорошей основой для тесного сотрудничества в рамках авторитетных международных структур, прежде всего, ООН, a также для взаимопонимания по основным глобальным и региональным вопросам, где у Туркменистана и Казахстана – единые или схожие позиции.

В этом контексте высокий гость дал высокую оценку инициативам официального Ашхабада по решению вопросов водно-экологической проблематики, проводимую Туркменистаном большую работу в качестве председательствующего в Международном фонде спасения Арала.

В рамках встречи главы двух стран обсудили перспективы межгосударственного взаимодействия, конкретизировали его приоритетные направления и высказались за активное наращивание взаимовыгодного торгово-экономического взаимодействия, расширение деловых, гуманитарных, научно-образовательных контактов.

Констатируя имеющийся потенциал партнёрства в таких стратегических сферах, как энергетика и транспорт, собеседники отметили исключительную значимость проекта по созданию транспортного коридора «Север-Юг» – прокладки железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. "Построенная магистраль становится важнейшим звеном формирования современной транспортной инфраструктуры, которая позволит вывести на качественно новый уровень экономическое и торговое партнёрство между странами Центральной Азии и соседними регионами", - сказано в сообщении.

Ашхабад и Астана активно сотрудничают в энергетическом секторе. После ввода в строй в 2009 году общего газопровода туркменский газ поступает в Китай транзитом через Казахстан.

(Автор: Гусейн Гасанов)