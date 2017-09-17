Президент Афганистана подчеркнул значимость проекта газопровода ТАПИ

2017-09-17 14:29 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с афганским коллегой Мохаммадом Ашрафом Гани, прибывшим в Ашхабад для участия в торжественной церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, говорится в сообщении туркменского правительства.

Как подчеркнул Бердымухамедов, Туркменистан придаёт особое значение развитию плодотворного диалога со странами-соседями, и в том числе с Афганистаном.

В ходе встречи главы двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам туркмено-афганского сотрудничества.

Глава Ирана отметил, что инициированные Ашхабадом масштабные проекты строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора станут неоценимым вкладом в мирное урегулирование ситуации в Афганистане и устойчивое социально-экономическое развитие всего региона Центральной Азии.

"В Афганистане, как и во всем мире, высоко ценят и всецело поддерживают проводимую туркменским лидером миролюбивую политику, а также выдвигаемые им международные инициативы, нацеленные на всемерное упрочение основ стабильности и всеобщего благополучия в регионе", - приводятся в информации слова пМохаммад Ашраф Гани.

Туркменский глава подтвердил приверженность Туркменистана традиционно дружественному, конструктивному диалогу с Афганистаном и готовность и в дальнейшем оказывать всемерную помощь в экономическом и культурном возрождении соседней страны. Туркменский народ искренне солидарен с афганским народом в его стремлении к мирной и стабильной жизни, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, что строительство туркменского участка ТАПИ началось в декабре 2015 года. Сейчас ведутся изыскательские работы для подготовки прокладки афганского участка. Официальный Ашхабад рассчитывает, что газопровод, мощностью в 33 миллиарда кубометров газа будет запущен в 2019 году. Проект продвигает Азиатский банк развития.

(Гусейн Гасанов)