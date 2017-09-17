Рафаэль Агаев стал двукратным чемпионом международного турнира по каратэ – ФОТО

2017-09-17 14:47 | www.oxu.az | 9

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев стал двукратным чемпионом международного турнира по каратэ.

Как передает Oxu.Az, «Бриллиантовый мальчик» в интервью baku.ws отметил, что принял участие в 8-ом международном турнире «Basel Open Masters» по каратэ, прошедшем в Базеле (Швейцария).

Р.Агаев занял первое место в весовой категории 75 кг, а также одержал победу среди первой тройки спортсменов по всем весовым категориям.

Отметим, что Рафаэль Агаев — азербайджанский каратист, пятикратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы. Обладатель пятого дана. Капитан сборной Азербайджана по каратэ.

A.M.