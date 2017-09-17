Трое детей погибли в Йемене в результате обстрела жилых районов

2017-09-17 14:49 | www.apa.az | 9

Трое детей погибли и девять получили ранения в результате обстрела жилых кварталов в провинции Таиз в Йемене 15 сентября.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, сообщивший об этом в воскресенье Международный комитет Красного Креста (МККК) вновь потребовал от сторон конфликта принять все возможные меры для защиты гражданского населения и объектов.

В сообщении женевской штаб-квартиры гуманитарной организации говорится, что в пятницу, “во время атаки трое детей погибли и девять получили серьезные ранения”. По имеющимся у МККК сведениям, это произошло в результате артиллерийского обстрела жилых районов Шаб-аль-Дубба и Сук-ас-Самиль. Двое детей, согласно поступившим сообщениям, были убиты, когда играли в футбол.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

По состоянию на 30 августа текущего года, представителями ООН документально зафиксирована гибель в результате вооруженного конфликта 5144 гражданских лиц, 8749 мирных жителей получили ранения. Согласно оценкам, около 20 млн йеменцев - примерно 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек. 7 млн жителей Йемена находятся на пороге голода, а 2 млн детей страдают от недоедания.