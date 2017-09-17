По сравнению с прошлым годом, азербайджанские туристы стали больше отдыхать за границей - ассоциация

2017-09-17 15:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - По сравнению с летними месяцами прошлого года, в этом году число азербайджанских туристов, ездящих за границу, в частности, Турцию, несколько раз больше. Об этом Trend сказал председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, в этом году наблюдается особый интерес азербайджанских туристов к турецкому городу Бодрум.

Отметив, что до сих пор не было такого интереса к Бодруму Нахид Багиров добавил, что в течении летнего сезона этого года количество мест для туристов в отелях в Габале и Губе были ограничены.

"В этом году было много туристов, посетивших Грузию. Возникает вопрос, почему они не отдыхали в Азербайджане? Могу открыто сказать, что приехавших в Азербайджан туристов было настолько много, что для местных граждан не оставались места. В течении летнего сезона местные граждане столкнулись с трудностями в поселении в отелях в Губе и Габале. Поэтому азербайджанские туристы поехали в самые близкие направления - Грузию и Турцию для отдыха", - сказал Нахид Багиров.

Отметив, что Грузия является очень благоприятным направлением для Азербайджана он добавил, что интерес азербайджанских туристов к Грузии не может объясняться тем, что в этой стране низкие цены.

"В этой стране цены по сравнению с другими странами более выгодны. Но причина большого количества визитов в эту страну не в этом. Основным фактором является то, что в Грузию можно добраться на машине, поезде и на самолете. Большинство посетивших регионы Азербайджана отдают предпочтение в конце недели посетить Грузию", - сказал председатель ассоциации.

Багиров добавил, что большинство азербайджанских граждан совершают визит в Иран с целью медицинского туризма.

(Автор: Ильхама Исабалаева)