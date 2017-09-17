В Ашгабате стартовали V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам

2017-09-17 15:35 | www.apa.az | 6

17 сентября в Ашгабате стартовали V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Как передает АПА со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на играх участвует 65 команд, представляющих Азию (45) и Океанию (19), а также, впервые за историю Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, под флагом Олимпийского совета Азии выступит команда беженцев.

На играх ”Ашгабат – 2017” будут соревноваться 6 тысяч атлетов по 21 виду спорта.

За 12 дней соревнований состоится 347 церемоний награждения и атлеты будут бороться за 1844 медалей.

Игры проходят на 15 объектах, которые расположены в Ашгабатском олимпийском городке, охватывающем территорию в 1,5 квадратных километров, в том числе отвечающих современным стандартам 13 новых и 2 ультрасовременных и реконструированых постройках.

В первый день соревнований спортсмены испытают силы на соревнованиях по футзалу, теннису и муай-тай.

Церемония открытия игр состоится сегодня в Ашгабате на Олимпийском стадионе на 45 тысяч зрительских мест.

Отметим, что к работе в Операционном комитете "Ашгабат-2017" привлечены и азербайджанские специалисты. Организаторы Азиатских Игр предприняли этот шаг с целью использования высокого профессионализма азербайджанской стороны и опыта, приобретенного во время Первых Европейских игр и IV Игр Исламской Солидарности, организованных в Баку.