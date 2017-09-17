В Атлантическом океане сформировался тропический шторм “Мария”

2017-09-17 16:22 | www.apa.az | 5

В Атлантическом океане, недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря, сформировался тропический шторм “Мария”.

Как передает АПА, об этом сообщает центр предупреждения ураганов США.

Отмечается, что шторм в данный момент продвигается в западном направлении со скоростью примерно 32 км/ч.

Помимо этого, метеорологи выпустили прогноз об усилении шторма. По данным центра, в начале следующей недели «Мария» усилится до урагана и затронет Подветренные острова в Карибском море. К середине недели «Мария» может достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рик.