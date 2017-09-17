В Индии шокировали невероятным способом удобрения почвы

2017-09-17 16:55 | www.oxu.az | 5

Ученым из Керальского сельхозуниверситета, находящегося в Индии, удалось разработать безвредный для окружающей среды способ превращения волос человека в жидкое удобрение. Предварительные полевые испытания удовлетворили экспериментаторов.

Как передает Oxu.Az, сырье исследователям поставляют местные парикмахерские. После промывки волосы нагреваются до состояния темной субстанции. Анализы показали в человеческих волосах значительное содержание азота, а так же фосфора, калия, кальция, магния и серы. Но в гораздо меньших количествах.

Растения, обработанные спреем из волос, развиваются быстрее чем от синтетических удобрений. По словам ректора Керальского университета, удобрение из волос поставляет растениям те же микроэлементы, что и химические удобрения, однако процесс его разложения происходит дольше. Это свойство может быть использовано для производства удобрений растянутого действия.

A.M.