Стена строящегося здания обвалилась в Астане, двое погибли

2017-09-17 17:01 | www.apa.az | 4

Два человека погибли при обрушении плиты перекрытия и стены строящегося здания в Астане.

Как передает АПА со ссылкой на sputniknews.kz, информацию об обрушении подтвердили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

“17 сентября 2017 года в 11.56 на новостроящемся объекте, по улице Алаш 25, произошло обрушение плит перекрытия и стены объекта. В результате обрушения, по предварительным данным, пострадало 3 человека: 2 погибли на месте, 1 госпитализирован. Личности устанавливаются”, — подтвердил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Площадь обрушения устанавливается.

На месте происшествия работают 15 спасателей, специализированная техника и специализированное оборудование для разбора завалов и поиска пострадавших.