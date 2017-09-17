Турецкий адвокат украл 80 миллионов долларов и сбежал в Азербайджан

2017-09-17 17:48 | www.oxu.az | 4

Турецкий адвокат, присвоивший мошенническим путем 250 миллионов турецких лир (80 миллионов долларов), сбежал в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az.

Исключенный из Коллегии адвокатов Бурак Янкын вместе со своей невестой и двумя братьями провернул крупную аферу.

В общей сложности жертвами аферистов стали 150 человек. Практически всех их обманули на сделках с дорогими автомобилями.

Турецкие правоохранительные органы полагают, что Бурак Янкын сбежал в Азербайджан, где пытается скрыться от правосудия.

A.M.