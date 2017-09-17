В Марселе неизвестная плеснула кислотой в туристов из США

2017-09-17 18:10 | www.trend.az | 5

Неизвестная плеснула соляной кислотой в американских туристок на вокзале в Марселе, две девушки получили ожоги лиц, передает РИА Новости со ссылкой на газету Provence.

По данным издания, четыре девушки находились на вокзале Saint-Charles, ожидая пересадки на поезд в Париж. Инцидент произошел в районе 11 утра по местному времени.

Двое пострадавших в возрасте 20 и 21 года были госпитализированы. Подозреваемая 41 лет была задержана и помещена под стражу. В полиции отметили, что во время событий на вокзале женщина не высказывала никаких террористических угроз.