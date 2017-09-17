По инициативе Фонда Гейдара Алиева проведен "Гянджинский марафон-2017"(ФОТО)

2017-09-17 18:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в городе Гянджа по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел марафон.

В "Гянджинском марафоне - 2017" приняли участие более 11 тысяч человек. В соревновании приняли участие представители из Баку, отдельных регионов страны, а также различных стран. Мероприятие прошло под девизами "Создай историю своей волей", "Будь на марафоне с нами".

Среди участников были представители правительства, депутаты, деятели культуры. В марафоне соревновались граждане России, Турции, Украины, Грузии, Италии, Ирана и других стран.

Помощник Первого вице-президента Азербайджана Анар Алакбаров приветствовав участников отметил, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева проводится уже третий марафон. Интерес людей к этому марафону, рост числа участников свидетельствуют о том, что в Азербайджане есть большой интерес к спортивным мероприятиям.

"Призываю всех вас к участию во всех наших проектах", - сказал Анар Алакбаров.

Глава исполнительной власти города Гянджи Эльмар Велиев приветствовав участников марафона призвал всех, в частности, молодежь быть активными на спортивных мероприятиях.

Затем был дан старт марафону. Участники стартовали от "Zəfər Tağı" ("Триумфальная арка") в Гяндже и прошли по проспектам Низами Гянджеви, Гейдара Алиева, улице Джавад хана, бульвару "Гянджачай", проспекту Шаха Исмаила Хатаи до паркового комплекса Гейдара Алиева. Длина марафона в целом охватывала 17 километров.

Победители "Гянджинского марафона-2017" определились по двум категориям - мужчины и женщины.

Среди мужчин финишную линию первым пересек гражданин Турции Узеир Сойлемез, вторым - гражданин Ирана Мохаммед Джафар Муради, третьим - гражданин Грузии Омар Баикеев. Победителям награды вручили помощник Первого вице-президента Азербайджана Анар Алакбаров, глава исполнительной власти Гянджы Эльмар Велиев и президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев.

Среди женщин первое место заняла гражданка Украины Валентина Полтавска, второе место - гражданка Азербайджана Анна Юсипова, а третье место - Наташа Петерсен из Великобритании. Женщинам спортсменам награды вручили пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу Забит Самедов, депутат Ганира Пашаева и заслуженный артист Ройя Айхан.

Отметим, что в каждой из категорий занявшим первое место вручили 3000 манатов, второе место - 2000 манатов, третье место - 1000 манатов, также участникам вручили подарки, медали и сертификаты.

Победитель "Гянджинского марафона-2017" среди мужчин гражданин Турции Узеир Сойлемез в интервью журналистам сказал, что уже второй раз принимает участие в марафонах, проходящих в Азербайджане. Он занимал второе место на "Бакинском марафоне-2017". Узеир Сойлемез отметил, что "Гянджинский марафон-2017" организован на высоком уровне.

Победительница "Гянджинского марафона-2017" среди женщин гражданка Украины Валентина Полтавска также второй раз принимает участие в марафонах, проходящих в Азербайдане и занимала второе место в "Бакинском марафоне-2017". В интервью журналистам она отметила, что получила информацию о "Гянджинском марафоне-2017" у друга и сказала, что для нее было неожиданным такое большое количество участников. Валентина Полтавска отметила, что она довольна гостеприимством жителей Гянджи и организацией марафона.

«Гянджинский марафон-2017» был организован при поддержке Общественного объединения регионального развития Фонда Гейдара Алиева и исполнительной власти Гянджи. Эксклюзивным партнером марафона была компания Azercell Telekom. Исполнение проекта осуществила компания Sport Marketing Group (SMG).

К марафону присоединились лица старше 16 лет пройдя заранее регистрацию. Регистрация проводилась с 14 августа по 17 сентября в городах Гянджа, Баку, Шеки и районах Шамкир, Йевлах, Тертер.

Поскольку участие в прошедшем в регионе первом марафоне было оплачено Общественным объединением регионального развития Фонда Гейдара Алиева, физические лица и корпоративные участники оплату за участие не вносили.

Проект был нацелен на поддержку развития спорта в регионах, пропаганду здорового образа жизни, а также идей солидарности во имя благородных целей среди людей различного возраста в отдельных регионах Азербайджана.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева в 2016 и 2017 годах в столице Баку был организован «Бакинский марафон» под девизом «Победи ветер!». Поскольку марафон вызвал большой интерес среди жителей регионов, было принято решение о его проведении и в Гяндже. Гянджа, имеющая древнюю историю, стала первым городом среди регионов принявшей марафон.