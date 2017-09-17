На юге Лондона несколько человек отравились распыленными химикатами

2017-09-17 18:26 | www.apa.az | 3

Несколько человек почувствовали сильное недомогание из-за распыления в воздухе химических веществ на юге британской столицы.

Как передает АПА, об этом сообщает в воскресенье электронная версия газеты The Sun.

По ее информации, пострадавшие были госпитализированы. На месте инцидента на данный момент работают сотрудники экстренных служб. Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Возможна эвакуация близлежащих домов, добавляет газета.

Как заявил изданию один из очевидцев, полиция исследует возможную связь инцидента с терроризмом. Один из прибывших на место сотрудников правоохранительных органов отметил, что неизвестное вещество могло исходить из канализации.