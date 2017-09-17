В Пакистане прогремел взрыв: Есть погибшие

2017-09-17 18:45 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере пять человек, среди них чиновник, погибли в результате взрыва дистанционно управляемой бомбы в районе Федерально управляемых племенных территорий на северо-западе Пакистана.

Как передает Oxu.Az, об этом передает телеканал Geo TV.

Инцидент произошел в воскресенье в районе населенного пункта Навагай в агентстве Баджаур. Как сообщают представители администрации, бомба взорвалась на обочине дороги.

Сотрудники служб безопасности оцепили территорию и начали поиски предполагаемых террористов. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Регион Федерально управляемых племенных территорий, больше известный как «Зона племен», находится на границе с Афганистаном и является одним из самых нестабильных регионов Пакистана. В марте правительство Пакистана приняло решение объединить «Зону племен» с провинцией Хайбер-Пахтунхва.

A.M.