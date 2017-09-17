В Британии заявили о снижении уровня опасности террористической угрозы

2017-09-17 18:41 | www.trend.az | 3

Уровень террористической угрозы в Великобритании после теракта в Лондоне снижен с критического до серьезного, заявила в эфире телерадиокомпания Би-би-си Глава МВД Эмбер Радд, передает РИА Новости.

Как ранее сообщалось, в пятницу уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до наивысшего — критического — во второй раз за полгода.

"Единый центр анализа террористической деятельности, который пересматривает уровень угрозы, который действует в Соединенном Королевстве, принял решение снизить этот уровень с критического до серьезного", — заявила Радд.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.