Странный обычай в Индонезии – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-17 19:00 | www.oxu.az | 6

Племя тораджан в индонезийской провинции Южный Сулавеси полагает, что общение с родными не заканчивается с их смертью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные источники, они по несколько лет хранят тела умерших родственников дома. Но даже после погребения в важные праздники - например, в праздник урожая - они достают покойников из могил, празднично причесывают, надевают на них лучшие наряды. В праздник урожая здесь выкапывают из могил умерших родственников, причесывают и наряжают их, а затем сажают за праздничные столы и прогуливают по улицам.

«Таким образом мы показываем уважение умершим, - говорит один из местных жителей. - Нет никакой скорби, наоборот, все радуются, - ведь мы получаем возможность пообщаться с покойными близкими».

Э.Д.

