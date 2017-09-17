Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура

2017-09-17 19:05 | www.trend.az | 5

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл 14-й этап чемпионата мира "Формулы-1" Гран-при Сингапура, передает Интерфакс.

Второе место досталось Даниэлю Риккьярдо из Red Bull, третьим финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Из-за дождя и многочисленных аварий Гран-при был завершен досрочно по временному лимиту - пилоты не успели преодолеть запланированные 61 круг, и клетчатый флаг был вывешен после 58-го круга.

В числе неудачников, которые не смогли закончить гонку, россиянин Даниил Квят, который врезался в отбойник на 11-м круге. А также оба пилота Ferrari: на старте гонки Кими Райкконен и Себастьян Феттель стали участниками инцидента с участием Макса Ферстаппена (Red Bull), в результате чего все трое выбыли из борьбы.

Фернандо Алонсо из McLаren также не финишировал.

После 14 этапов Хэмилтон лидирует с 263 очками, у Феттеля 235 баллов.