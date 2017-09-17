США изучают вопрос о закрытии посольства на Кубе

2017-09-17 19:19 | www.apa.az | 7

США изучают вопрос о закрытии посольства на Кубе после того, как ряд его сотрудников подверглись воздействию акустических атак.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье госсекретарь Рекс Тиллерсон.

В ходе интервью телеканалу CBS ведущий попросил его прокомментировать призыв ряда сенаторов закрыть посольство в связи с этими атаками.

“Мы изучаем это. Это очень серьезный вопрос, поскольку ряд сотрудников подверглись воздействию. И он находится на рассмотрении”, — сказал Тиллерсон.

Как сообщалось ранее, в госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись “акустической атаке” с использованием специальных приборов. Телеканал CBS News со ссылкой на данные медэкспертизы сообщал, что медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз “легкая черепно-мозговая травма”.