Образцовый поступок от полиции в Азербайджане

2017-09-17 20:30 | www.oxu.az | 7

В Азербайджане полиция сегодня привлекла внимание образцовым поступком.

По сведениям, поступившим в Oxu.Az, сегодня в одном из микроавтобусов, следовавших из одного из районов в Баку, у поста Наваги состояние одного из пассажиров ухудшилось.

Когда все попытки других пассажиров оказались безрезультатными, вызвали скорую помощь, но по неизвестной причине скорая не прибыла.

В дело вмешались полицейские поста. Инспектор по имени Анар посадил человека, которому стало плохо, вместе с матерью в машину и доставил в клиническую больницу №1 (бывшая больница «Семашко» - ред.). В пути инспектор дважды пытался оказать помощь этому человеку.

Приехав в больницу, он обратился к своим родственникам-врачам, которые работают там. Около часа он ждал осмотра и оказания медицинской помощи. И покинул территорию больницы после того, как больной вместе с родственниками покинул больницу.

Н.О.